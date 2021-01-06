Polis öğrenci ararken muhtarın evini bastı, özür diledi

İstanbul'da polisin Boğaziçili öğrencilere dönük başlattığı cadı avında bir muhtarın da evi basılarak küçük çocuğu önünde yere yatırıldı.

Yeldeğirmeni Mahallesi (Rasimpaşa) Muhtarı Sultan Aksu’nun evinin basıldığını kardeşi Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya hesabından duyurdu. Başaran Aksu olayı şöyle aktardı:

Bu sabah Yeldeğirmeni Muhtarı kardeşim @sultanaksuk, eşi ve 7 yaşındaki kızının yaşadığı evi polislerce basılıyor. Yere yatırılıyorlar, tehditlerle Boğaziçi Üniversitesi eylemine katılan öğrencilerden birinin ismini soruluyor. Muhtar olduğuna ikna olunca özür diliyorlar.

Evi basılan Muhtar olmazsa her yurttaş için böylesi davranış nedeniyle özür dilemek gerekmez mi? 7 yaşındaki bir kız çocuğuna yaşattıkları korku nasıl telafi edilecek. Yeldeğirmeni öğrencilerin yaşadığı bir mahalle ve muhtarın evi tüm öğrencilere açıktır.