Polis '128 milyar dolar nerede?' diye soran davulcuyu arıyor: 'Benziyorsunuz' işlemi...

Kastamonu'da Ramazan dolayısıyla okunan bir davulcu manisinde "Ramazan gelmiş şehrime, Bölüşmeli hep birlikte, Sormaktan hiç yorulmayız, #128MilyarDolarNerede” denildi.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrası mani gündem olurken, söz konusu mani dolayısıyla Emre Tiftik adlı yurttaşın evine gelen polisler, davulu çalan kişiye benzediğini öne sürerek Tiftik hakkında "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve gürültüden dolayı idari işlem başlatıldığını" söylediler.

Tiftik, "Davulcu ben değilim 128 Milyar dolar da davulun içinde değil. Peki nerede?" derken, duruma tepki gösteren CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, "Siz davulcu nerde diye soruyorsunuz. Biz #128MilyarDolarNerede diye soruyoruz" ifadesini kullandı.