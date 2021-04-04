Plaza De Mayo Anneleri'nin kurucularından Carmen Cobo yaşamını yitirdi

Arjantin'de cunta döneminde kaybedilen çocuklarını bulmak için mücadele eden ve Cumartesi Anneleri'ne de ilham olan Plaza de Mayo Anneleri'nin kurucularından olan Carmen Cobo yaşamını yitirdi.

Cobo'nun ölüm haberini Cumartesi Anneleri, Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Cumartesi Anneleri’nin Cobo için paylaşılan mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Varlıklarıyla bize ilham olan Plaza de Mayo kurucu Anneleri’nden Carmen Cobo'yu kaybettiğimizi öğrenmenin derin acısını yaşıyoruz. 45 yıl boyunca kızı Inés ve Arjantin’de tüm kaybedilenler için hakikat ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Carmen Cobo'nun mücadelesi mirasımızdır."