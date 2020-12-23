Plastik poşet yine 25 kuruş olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da güncelleme yapıldı.

Plastik Poşet Komisyonu toplantısında, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yapılan güncellemeyle, adet başına vergiler dahil 25 kuruş ödenecek.

Güncelleme ile açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması zorunlu olacak.