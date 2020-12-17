Pınar Gültekin’in katilinin ailesine soruşturmanın önü açıldı

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde bu ay içinde keşif yapılacak.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ve ona yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan kardeşi Mert Can Avcı mahkemenin belirlediği bir tarihte, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekiplerinin de yer alacağı keşif için bağ evine getirilecek. Keşif sırasında avukatlar da bulunacak.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeye dair başkaca faillerin de olduğunu ifade ettiklerini bir kez daha hatırlattı. Epözdemir AA’ya yaptığı açıklamada "Soruşturma aşamasında mahkemede bizim çapraz sorguda sorduğumuz sorular üzerine verdiği cevaplar tamamen birbiriyle çelişki arz ediyor. Bizim HTS, MOBESE kayıtları, biyolojik incelemelerle birlikte keşif talebimiz vardı. Nihayetinde mahkeme talebimizi kabul etti. Keşif esnasında sanığın anlatımları, bizim soracağımız sorulara ilişkin vereceği cevaplar, olay örgüsü, mantık, fizik kurallarıyla birlikte değerlendirildiğinde önemli çelişkiler ortaya çıkacaktır. Bu yönüyle keşfin de maddi gerçeğin ortaya çıkmasına, adaletin tecellisine önemli ölçüde katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

Keşifle ilgili dosyada talepleri olduğunu vurgulayan Epözdemir, mahkeme tarafından bu taleplerinin karşılandığını belirtti.

Aile hakkındaki takipsizlik kararına bozma talebi

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Adalet Bakanlığı, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in katil Metin Cemal Avcı’nın ailesinin de cinayetin planlanmasında rol oynadıklarına ilişkin iddiaları hakkında verilen savcılık takipsizlik kararının kanun yararına bozulmasını talep etti. Dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bakanlıkça Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen talep yazısında şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi.