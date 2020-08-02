Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor

Muğla'da katledilen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'ya yaptığı açıklamada "Failin haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış bir savunma mekanizmasını hayata geçirmeye çalışmasını görüyoruz. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet" dedi.

'Soğukkanlı bir şekilde cinayeti işlemiş'

Avukat Epözdemir, katilin telefonu en son bağ evinden, cinayetin yaşandığı yerden 'sinyal vermesin' diye 45 dakika kadar uzak bir noktaya giderek, burada 'baz ve sinyal kaydı oluşsun' diye çabaladığını belirtti.

'Mini etek' yalanı

Özgecan Aslan, Münevver Karabulut başta olmak üzere diğer pek çok kadın cinayetinde olduğu gibi burada da haksız tahrik indiriminden faydalanma çabasının kendisini çok üzdüğünü kaydeden Epözdemir, şöyle devam etti:

"Failin haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış bir savunma mekanizmasını hayata geçirmeye çalıştığını görüyoruz. 'Kıskandım, mini etek giydi, sosyal medyada kızlık soy ismini kullandı' gibi ifadeler sıkça kullanılıyor. Haksız tahrik hedefiyle kurgulanmış, ezberletilmiş, insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet."