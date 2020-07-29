Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’nın eşi boşanma dilekçesi verdi

Muğla'da 16 Temmuz’da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde üzerine beton dökülmüş halde bulunan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkmıştı. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan ve cezaevine koyulan katil Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A. bugün avukatı aracılığı ile Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma istemi ile ilgili dilekçe verdi.

Aile başka faillerin de olduğunu düşünüyor

Öte yandan Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Pınar Gültekin’in ailesinin cinayet mahallinde birden fazla kişinin olabileceği iddiası ile olay yerinde ayrıntılı bir keşif yaptırılmasını isteyeceği öğrenildi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de cinayetin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu savunarak, yardım edenlerin olabileceğini dile getirdi.

“Aile deliller gizlenirken veya yok edilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyor” diyen Av. Epözdemir şunları kaydetti:

"Olay yerinde, olay anında başkaca failler var diyor aile. Buna ilişkin soru işaretleri de var; Şüphelinin anlatımındaki çelişki, böyle bir cinayeti hunharca, vahşice, insan olma vasfına aykırıca işlenmesi, cinayetin hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı olması.

Olay öncesi, olay esnası ve olay sonrası baz sinyal kayıtlarını istedik. Bu cinayetle ilgili başka faillerin olup olmadığının tespiti açısından istedik.

Analiz raporlarının tanzim edilmesini özellikle talep ettik. Kamera kayıtlarının incelenmesini, bilirkişi raporuna konu edilmesini istedik. Bütün bu süreçte rol alan, görev alan, hunharca, vahşice cinayeti işleyen bütün faillerin hepsinin cezalandırılması için biran önce kamu davasının açılmasını istedik."

Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde cinayeti itiraf etmiş, itiraftan hemen sonra Yerkesik Mahallesi’ndeki çiftlik evi ve Gültekin’in cansız bedeninin içine konularak üzerine beton dökülen varilin bulunduğu ormanlık alanda gece yarısı keşif yapılmıştı. Avcı burada da cinayeti nasıl işlediğini, cinayet anında hangi metaryelleri kullandığını büyük bir soğukkanlılıkla anlatmıştı.

Avukat Epözdemir, dosyanın kısa bir süre sonra hazırlanmış olacağını ifade ederek, “Çok kısa bir sürede ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili dosyanın hazırlanacağı kanaatindeyim. Otopsi raporu daha gelmemiş, otopsi raporunun ve delillerin toplanması aşamasındayız” dedi.