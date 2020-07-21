Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Metin Avcı'nın ilk ifadesinde yer alan cinayeti nasıl işlediğine ilişkin anlatımlara haberimizde yer vermedik. Vahşetin belgesi olarak da görülebilecek fotoğrafların, olaydaki vahşetle ilgili detayların çeşitli yayın organlarında ve sosyal medyada yaygınlaştığını biliyoruz.

Katil zanlısının anlatımında yer alan kimi bilgilerin olayla ilgili yargı kararını da etkileyebilecek boyutları olduğunun, Pınar Gültekin cinayetine, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" niteliği kazandıracağının farkındayız. Uygulanan şiddetin boyutlarına ilişkin bilgilerin kamuoyunun tepkisini ve uyanıklığını artırdığı da bilinen bir gerçek.

Öte yandan, kadın cinayetlerinde, vahşet tablosuna ilişkin detaylı anlatımların, dehşetin olumsuz toplumsal etkisini, tüm kadınlara, özellikle şiddet tehdidi altında bulunan kadınlara yönelen duygusal şiddeti artırdığı bilinen, kadın cinayetleriyle ilgili çalışmaları ve mücadeleleri olan kişi ve kurumlarca sıklıkla dile getirilen bir gerçektir.

Bu haber özelinde, katil zanlısının anlatımlarının, bir vahşetin itirafını açıkça ifade ettiğini okurlarımıza bildirmekle yetineceğiz.