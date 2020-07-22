Pınar Gültekin'in babası: Kızımı bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in babası ve abisi İHA'ya konuştu.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, ''Şu anda çok sinirliyim, sinirli halimle konuşuyorum bütün Türkiye'den de özür diliyorum. Maalesef 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür. Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum, şu anda doktor bey bana diyor ki 'DNA testi, acaba kızınız mı değil mi? 15 gün sonra cenazeyi alırsınız’. Ne zaman çıkacağı belli değil. Bizim insanlar hepsi şu anda bekliyorlar, kabristanı bile açılmış. Muğla'da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor. Jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Ben 15 gün burada yaşayamam'' ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ise '' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu’nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır" dedi.