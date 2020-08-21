Pınar Gültekin'in ailesinin avukatının dosyadaki belgelere erişim için yaptığı itiraz kabul edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde, bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varil içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Buna göre, ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in dosyada mevcut olan kamera ve HTS kayıtları ile olay yeri inceleme raporlarının kendisine verilmesi yönündeki talebi, mahkemece kabul edildi.

DHA'nın haberine göre Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma dosyasından kamera ve HTS kayıtları ile olay yeri inceleme raporlarını istedi. Başsavcılık ise kamera ve HTS kayıtlarının henüz tamamlanmadığını, tamamlandıktan sonra verilebileceğini, olay yeri inceleme raporlarının ise dosyadaki kısıtlama nedeniyle verilemeyeceğini bildirdi.

Avukat Epözdemir de Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. İtirazı yerinde gören mahkeme, istenilen belgelerin "suçtan zarar görenler vekili" sıfatıyla avukata verilmesini karara bağladı.