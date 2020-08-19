Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cemal Metin Avcı dışında cinayete yardım eden başka faillerin olduğu yönünde kanaatlerinin bulunduğunu belirterek, katil zanlısı Avcı’nın ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme’ suçuna ‘tasarlayarak öldürme’ suçunun da ilave edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Avukat Rezan Epözdemir adliye çıkışı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yardım eden, yani müşterek fail düzeyinde mutlaka başkaca faillerin de olaya ilişkin olduğu kanaatindeyiz. Ailede bununla ilgili makus şüpheleri barındırıyor. Olay öncesi ve olay sonrasında şüpheli ve müştekinin telefonları, HTS baz sinyal kayıtları, görüştüğü kişilerin tespiti ve soruşturmaya konu kişilerin ifadesinin alınması, olay yerindeki kamera kayıtlarının celbi, kamera kayıtlarının celbinden sonra bu konuda bilirkişi raporunun tanzim edilmesi, taraflara ait bütün kan, kıl, numune, varil üzerindeki parmak izleri dahil biyolojik gerekli incelemelerin yapılmasını talep etmiştik. Olaydan sonra adı geçen, kamuoyuna adı yansıyan Nazlı, Ceren gibi isimlerin ikinci defa ifadelerinin alınmasını talep etmiştik. Ceren’in ifadesini kolluk telefon ile almış. Ceza muhakemesinde böyle bir usul ve yöntem de yok. Dolayısı ile bunların ifadelerinin alınmasını talep etmiştik. Biz mutlaka ve mutlaka başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Ceren ve Nazlı’nın ikinci ifadeleri alınmış. Henüz otopsi raporu tanzim edilmemiş. Otopsi raporu önce İzmir’e gidecek, İzmir’de biyolojik incelemeler yapılacak.