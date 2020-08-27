Pınar Gültekin eylemine katılan öğrenciye soruşturma

Muğla'da Cemal Metin Avcı'nın öldürdüğü Pınar Gültekin için ardından İzmir'de yapılan protesto eylemine katılan üniversite öğrencisi Emine Akbaba hakkında polis tutanağına dayanarak soruşturma başlatıldı.

MA'da yer alan habere göre, eyleme katılan Akbaba'nın öğrencisi olduğu Ege Üniversitesi, polis tutanaklarını dikkate aldı. Üniversitenin yönetim kurulu, Akbaba'yı ifadeye çağırdı. Akbaba, soruşturmaların kadın mücadelesinin kampüslerdeki etkisini azaltmak amacını taşıdığını söyledi.

‘Soruşturmadaki soruları YÖK hazırladı’

Soruşturma kapsamında okula çağrılan Akbaba, heyet ile yaptığı görüşmeyi şu şekilde anlattı: "Okul heyeti bana soracakları soruların YÖK tarafından hazırlandığını söyledi. Fakat sorular eylemin nasıl yapıldığına dairdi. Heyete bu tutanakların, polis tarafından hazırlanan olay yeri tutanakları olduğunu, eylemin YÖK'ün sorumlu olduğu üniversite ya da yurt olmadığını bu yüzden de ifade vermeyeceğimi söyledim. Buna karşılık heyet 'Ceza alırsın, ifadeni ver' dedi."

2018 yılından beri hakkımda verilen uzaklaştırma kararları nedeniyle kampüse bile giremiyorum. Pınar Gültekin soruşturması kapsamında aranarak, alındım kampüse" dedi. Hakkında alınan uzaklaştırma kararlarının 2021 eğitim yılının baharında biteceğini belirten Akbaba, Pınar Gültekin eylemine katıldığı için açılan soruşturmanın, uzaklaştırma kararının bitmesinin engelleme çabası olduğunu söyledi.