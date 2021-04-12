Pınar Gültekin davasında sanığın gündeme getirdiği savcı konuştu

Muğla Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in kati zanlısı Cemal Metin Avcı, yargılaması sürerken yazılı ifadesinde eski Muğla Cumhuriyet Savcısı Doğukan Yılmazer'i hedef almıştı.

DHA'nın haberine göre, savcılıktan istifa ettikten sonra Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlayan Doğukan Yılmazer, Avcı’nın iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Yılmazer "İddiaları hayal ürünü ve kurgudur. Bu durum dosyadaki delillerle sabittir. Erzurum’a gidiş gerekçem zorunlu şark görevi kapsamındadır. İstifa etme gerekçem ise özel sebepler olup, sözkonusu iddialarla alakası yoktur. Bu durum üniversitesi hocalarının ve mağdur aile üyelerinin beyanları ile dosyadaki tüm delillerle de sabittir" diye konuştu.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın "haksız tahrik indirimi"nden yararlanmak için hayal ürünü iddialar ortaya attığını söyleyen Yılmazer, "Hukuki yollara başvuracağım. Bu tip haberler kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya yarar, bu tip davalarda iddiayı haberleştirirken toplumsal hassasiyeti gözeterek daha dikkatli bir dil kullanması gerektiği düşünüyorum. Benim şahsımdan öte bu zavallı kızcağızın vahşice katledilmesini, bu gibi kurgu iddialarla hafifletilmeye çalışmasına büyük tepki gösteriyorum. Bir genç kızı vahşice katledip arkasından iftiralar ile cezasını hafifletmeye çalışan bu caniye hukuk önünde hesap soracağım" dedi.

Pınar Gültekin davasında ailenin avukatlığını yürüten Rezan Epözdemir'den de savcının istifa haberleri ardından açıklama yapmış ve "Katil cinayeti meşrulaştırmaya çalışıyor" demişti.