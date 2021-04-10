Pınar Gültekin cinayetinde sanığın ifadesinde adı geçen savcı istifa etti

Muğla Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ifadelerinde geçen Muğla Cumhuriyet Savcısı D.Y.’nin görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, Avcı’nın ifadelerinin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu süreçte savcı D.Y.’nin Erzurum’a tayini çıkarıldı. İzne ayrılan savcı, Erzurum’da göreve başlamadan HSK’ye istifa dilekçesini gönderdi. D.Y. dilekçesinde istifa gerekçesini "ailevi sebepler" olarak belirtti.

Habere göre savcı D.Y. istifasının Pınar Gültekin olayı ile bir alakasının olmadığını, "özel sebeplerden" istifa ettiğini söyledi. Gültekin’i tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya ise yanıt vermedi.

Avukat Epözdemir: Katil cinayeti meşrulaştırmaya çalışıyor

Pınar Gültekin davasında ailenin avukatlığını yürüten Rezan Epözdemir'den de savcının istifa haberleri ardından açıklama geldi. Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Epözdemir, “İddiaların tamamının gerçek dışı olduğu dosyadaki deliller ile sabit hale gelmiştir” dedi.

"Cinayetin faili Cemal Metin Avcı, soruşturmanın başından itibaren, kadın cinayetlerinde erkeklerin can simidi olarak sarıldığı ve ne yazık ki Türkiye’de çok yanlış uygulanan 'haksız tahrik' kurumundan faydalanmak için gerçek dışı, hayal ürünü iddialarda bulunmaktadır" diyen Epözdemir, Avcı'nın amacının, "gerçek dışı iddia ve beyanlarla bu hunharca cinayeti meşrulaştırmak ve haksız tahrik indirimi ile alacağı cezayı minimize etmek" olduğunu söyledi. Epözdemir, savcı ile ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını belirtti.

Cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşündüklerini vurgulayan Epözdemir, "Cinayetin işlenmesine ve suç delillerinin gizlenip yok edilmesine yardım eden başkaca faillerin olduğunu iddia etmekteyiz. Yargılama dosyasına sunduğumuz iddia ve delillerimiz uyarınca, bu cinayetin tek başına işlenmesi hayatın olağan akışı, mantık ve fizik kurallarına aykırıdır" açıklamasında bulundu.

Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın aynı davada sanık olan kardeşi Mertcan Avcı geçen aylarda tahliye edilmişti.