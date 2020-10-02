Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Pınar Gültekin'in katili Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir bulguya ulaşıldı. Tutuklu zanlı Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine Mertcan gözaltına alındı.

Ancak sinyaller olay gününden hemen sonra Pınar’ın kayıp olduğu dönemde olduğu için Mertcan olaydan sonra abisiyle birlikte olay yerine giderek ‘delil karartmakla’ suçlanıyor. Cinayete herhangi bir şekilde yardım ettiğine ettiğine dair bir suçlama veya delil yok.

İfadesi alınan Mertcan cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti ancak delil karartma suçlamasını reddetti. Bağ evinde alkollu içkileri koydukları depo olduğu için oraya gittiğini söyleyen Avcı “İşyeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi birşey görmedim” dedi.

‘Delil karartmak’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Mertcan tutuklanarak cezaevine gönderildi.