Pınar Gültekin cinayeti davasında reddi hakim talebi reddedildi

Muğla'da 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

NTV'nin haberine göre, Gültekin ailesi ve avukatının yaptığı reddi hakim talebi reddedildi.

Cemal Metin Avcı "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Delilleri kararttığı iddiasıyla tutuklanan ağabey Mertcan Avcı ise, kardeşine "yardım ve yataklık" etmekle suçlanıyor.

Davayla ilgili, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediğini iddia etmişti. CHP'li Girgin ise iddiayı reddetmişti.