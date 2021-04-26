Pınar Gültekin cinayeti davasında ikinci reddi hakim talebi

Muğla Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dduruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ailenin, mahkeme heyetinin reddini ikinci kez talebi yine kabul edilmedi.

DHA'nın haberine göre, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, geçen duruşmada Mertcan Avcı'nın tahliyesine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile olarak itiraz ettiklerini belirterek, "Mertcan Avcı'nın tahliyesine yaptığımız itirazlar bir üst mahkemece reddedildi" dedi.

Epözdemir, maktulün ölüm zamanı ve nedeniyle ilgili Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun bugün okunacağını, mahkemede dinlenecek yeni tanığın vereceği ifadenin de önemli olduğunu söyledi.

Sanık Cemal Metin Avcı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.