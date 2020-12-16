Pfizer ve Moderna aşılarının gönüllülerinde yüz felci görüldü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşılarını olan kişilerin yüz felci geçirmeleri ihtimalinden dolayı gözlemlenmesi önerisinde bulundu.

Dün yayınlanan bir raporda, Moderna'nın aşısının klinik deneylerine katılanlar arasında 4 yüz felci vakası görüldüğü kaydedildi. Pfizer aşısının deneylerinde de benzer 4 vakanın görüldüğü bildirilmiş, vakanın görüldüğü kişilere plasebo değil, gerçek aşı vurulduğu belirtilmişti.

Raporu hazırlayan yetkililer, söz konusu vakalarla aşılanma arasında doğrudan bir bağ kurmak için yeterli verinin olmadığını, ancak bu vakaların, aşılanmaları yakından gözlemlemek için yeterli bir sebep olduğunu kaydetti.

FDA yetkilileri, Moderna aşısı sonucunda yüz felci geçirenlerden 2 kişinin sağlığına kavuştuğunu, ancak diğer 2 kişinin yüz felcinin devam ettiğini aktardı. Yetkililer, vakanın görüldüğü katılımcıların aşılamadan 22 ila 32 gün sonrasında felç geçirdiğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li akademik tıp merkezi Mayo Clinic, söz konusu vakaların nedeninin kesin olmadığını, ancak bir viral enfeksiyon veya sinir iltihabından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Öte yandan, FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin Moderna aşısını değerlendirmek üzere yarın toplanacağı kaydedildi. Komite, geçen hafta Pfizer'ın aşısını onaylamıştı.

Moderna aşısı için şu ana kadar 30 bin, Pfizer aşısı içinse 43 bin kişi gönüllü oldu.