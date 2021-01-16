Pfizer ve BioNTech aşı tedarikini geçici süre azaltacak

Pfizer ve BioNTech, imalat operasyonları gerekçesiyle Avrupa'ya aşı tedarikinin geçici olarak azaltılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için çalışıldığı belirtildi.

Ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceğini belirten şirketler, ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu durumun ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, Avrupa'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı duyuruldu.  

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