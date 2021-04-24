Pfizer toplantısından: Pandemi fiyatı 20 dolar, yoksa 175 dolara satardık

Fransız Komünist Partisi Ulusal Sekreteri Fabien Roussel, Pfizer yöneticilerinin 2020 yılı son çeyrek kazançlarıyla ilgili düzenlediği bir toplantının konuşma tutanaklarını kamuoyuna sundu ve Pfizer'in aşının bir dozu için 150 Euro'ya varacak fiyatlar belirlemeye niyetli olduğunu açıkladı.

Twitter kullanıcısı Can Doğan, yayınladığı bir mesaj dizisiyle hem Roussel'in açıklamalarını hem de Pfizer yöneticilerinin katıldığı toplantı notlarını değerlendirdi.

Size Türk asıllı bilim insanları Türeci çiftinin geliştirip Pfizer ortaklığında üretim ve satışını yaptığı BionTech aşısı ile Fransız Komünist Partisi Ulusal Sekreteri Fabien Roussel'in ortaya çıkardığı skandal arasındaki bağlantıyı anlatayım mı?

Hayır mı? Tamam, anlatıyorum :)++ — Can DOGAN (@cand06an) April 23, 2021

Aslında toplantı tutanakları Pfizer'in Covid aşısıyla ilgili planlarının ötesinde bu firmanın ve "Big Pharma" olarak tanımlanan uluslararası ilaç tekellerinin kâr hırsını açık ediyor.

Pfizer yöneticilerinin Bank of Ameriaa, Merrill Lynch, Goldman Sachs gibi finans devlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, şirketin finansal durumu, geleceği, kazanç beklentileri gibi konular konuşulurken, Covid aşısı üzerinde de duruluyor.

Merrill Lynch'in araştırma bölümünden Jason Eron Zemansky, toplantının sonlarına doğru "COVID konusuna geri döndüğü için özür dileyerek" aşıda üretim ölçeklerinin büyümesiyle birlikte kâr oranlarının nasıl değişeceğini soruyor. "Orta vadeden daha uzun vadeye doğru giderken COVID'in pandemi ölçeğinden uzaklaşmasıyla birlikte olacaklar hakkında daha iyi bir fikir sahibi olmak istiyorum" diyen Zemansky'ye yanıtı firmanın uluslararası tedarik müdürü Frank A. D'Amelio veriyor.

D'Amelio'nun yanıtı "Pfizer aşısı"nın geleceğine dair ima ettiklerinin ötesinde ilaç sektöründe tekellerin fahiş kazanç politikaları hakkında güçlü bir fikir veriyor.

"Mevcut kar marjlarından söz edersek, her zaman içinde olduğumuz durumun bir 'pandemik fiyatlama' durumu olduğunu söyleyerek başlıyorum" diyen D'Amelio, ABD için doz fiyatının 19,50 dolar olarak belirlendiğini hatırlatıyor. "Açık ki bu normal bir fiyat değil, biz herhangi bir aşıda doz fiyatını 150 - 175 dolar arasında belirliyoruz. Ama bu pandemi fiyatlandırması..." diye devam ediyor.

Bu fiyatla elde edilen cironun hangi maliyetlerden oluştuğunu anlatan Pfizer yetkilisi, bunlar arasında ortakları BioNTEch'e net kârdan verilen yüzde 50 payı da sayıyor.

D'Amelio, "Pandemi fiyatlaması koşullarının ötesine geçtiğimizde, açık ki bir fiyat artışı elde edeceğiz. Ve yine açık ki, fabrikalarımızda üretim ölçeği büyüdükçe birim maliyet de düşecek. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz pandemi koşulları değiştikçe kâr oranlarımızın da yükseleceğini söyleyebiliriz" diyerek yanıtını bitiriyor.

Pfizer yetkilileri, açığa çıkan bu görüşme tutanaklarını şimdiye kadar yalanlamadı.

Yapılan konuşmalardan aşı için birim fiyatın önümüzdeki dönemde 175 dolara kadar çıkartılacağı gibi bir sonuç çıkarmak, FKP sekreteri de bunu yapıyor, mümkün ama çok gerçekçi değil. Ölçü büyük olasılıkla bu olamayacaktır. Ama maliyetleri düşürürken bunu fiyatlara yansıtmayacakları ve küresel Covid paniği azaldıkça birim fiyatları yükseltmeye çalışacakları firma yetkilisinin birebir söyledikleri.

Öte yandan Pfizer'in bu toplantısında konuşulanların ortaya koyduğu, daha doğrusu bilineni ilan ettiği şey, ilaç tekellerinin kontrolsüz kazanç kaynakları hakkında. Pfizer yetkilisi D'Amelio'nun açıkça ortaya koyduğu gerçek şu: Farma devi Pfizer 20 dolar fiyat koyduğunda da kazançlı çıkabildiği "aşı üretimi" işinde 150 - 170 dolarlık fiyatlarla çalışıyor.

Aslında "big pharma"nın bilinen bir gerçeği bu. Kendilerini "hayat kurtaran teknoloji" firmaları olarak sunan ilaç tekelleri, fahiş kârlarla çalışıyor. Üstelik bu firmaların maliyet ve yatırımlarında asıl payı üretim ya da araştırma değil, reklam ve pazarlama tutuyor!

20 dolara satıp kâr edebildiği bir ilacı 150 dolara satmak için firmanın teknolojiye değil, yüksek reklam bütçelerine ve yüklüce rüşvet kalemlerine yatırım yapmasından daha doğal ne olabilir?