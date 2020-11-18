Pfizer koronavirüs aşısının nihai sonuçlarını açıkladı

ABD’li ilaç tekeli Pfizer ile Almanya merkezli ortağı BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının klinik deneylerinin nihai sonuçları duyuruldu.

Bir hafta önce deneylerin ilk sonuçlarına göre aşının etkililik oranını yüzde 90 olarak belirten Pfizer bugün yaptığı açıklamada nihai sonuçlara göre aşının yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Pfizer acil ruhsatlandırma için ABD’li makamlara birkaç gün içinde başvuracağını açıkladı.

Şirket klinik deneylerin nihai sonuçlarının aşının etkililiğinin yaş ve etnisite gruplarında tutarlılık gösterdiğini kaydetti. Pfizer 65 yaş üzerinde aşının etkililik oranını yüzde 94 olarak açıkladı.

Klinik deneylere katılan 43 bin gönüllüden 170’inin Covid-19’a yakalandığını açıklayan şirket, bunlardan 162’sine deneylerde plasebo enjekte edildiğini, yalnızca 8'inin aşılanmış olduğunu bildirdi.

Aşının en ağır yan etkisinin bitkinlik olduğu belirtilen açıklamaya göre aşılananların yüzde 2’sinde ilk dozdan sonra, yüzde 3,7’sinde ikinci dozdan sonra bu etki görüldü.

Pfizer ve BioNTech çalışmanın sonuçlarına ilişkin verileri, ABD’nin yanısıra diğer ülkelerdeki düzenleyici kurumlara sunmaya hazırlandıklarını ve hakemli bilimsel bir dergide yayımlamayı planladıklarını duyurdu.

Pfizer’in bu açıklaması bir diğer ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısında ilk sonuçlara göre yüzde 94,5 etkililiğe ulaşıldığını duyurmasının ardından geldi.

Pfizer bu yılın sonuna dek 50 milyon aşı üretmeyi planladığını, 2021 yılında ise üretimi 1,3 milyar doza çıkarmayı öngördüğünü kaydetti.