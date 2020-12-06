Pfizer, Hindistan'da aşının acil kullanımı için izne başvurdu

Pfizer Hindistan, İngiltere ve Bahreyn'de acil durum izni aldıktan sonra Covid-19 aşısının Hindistan'da da acil kullanımı için izin istiyor.

Firma, ilaç düzenleme kurumuna yaptığı başvuruda, aşının yurt içinde satış ve dağıtım amacıyla ithal edilmesi için izin istedi.

Pfizer Hindistan, Hindistan Genel İlaç Denetleyicisi'nden (DCGI) ülkede Covid-19 aşısı için acil kullanım izni isteyen ilk ilaç firması oldu.

Firma, ilaç düzenleyicisine sunduğu başvurusunda, Yeni İlaçlar ve Klinik Araştırmalar Kuralları kapsamındaki özel hükümlere uygun olarak Hindistan nüfusu üzerinde yapılan klinik araştırmalardan feragat edilmesinin yanı sıra, ülkede satış ve dağıtım için aşı ithal etme izni de talep etmiş oldu.

İngiltere Çarşamba günü, Covid-19'a karşı Pfizer / BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke oldu ve acil durum kullanımı için geçici bir izin verdi.

Bahreyn'se Cuma günü Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından yapılan iki dozluk aşı için bir acil durum kullanımı izni verdiğini duyurdu.

Ülkede aydı zamanda Dr Reddy's Laboratories ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Covid-19 aşısı Sputnik V için faz-3 klinik denemeler başlattıklarını duyurdu.

Acil durum izni faz-3 aşamasını tamamlamamış olmasına karşın aşının geniş dağıtımını mümkün kılıyor.