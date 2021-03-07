Pfizer CEO'su İsrail ziyaretini iptal etti

ABD menşeli ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su İsrail'in yaklaşan seçimleriyle aynı zamana denk gelen ziyaretini iptal etti.

Pfizer'in başkanı ve CEO'su Albert Bourla, Cuma günü yaptığı açıklamada, gerekçe olarak kendisinin ve heyetinin Covid-19'a karşı tam olarak aşılanmadığını iddia ederek önümüzdeki haftaki İsrail gezisinin ertelendiğini duyurdu.

Pfizer Perşembe günü planlanan ziyaretin ertelendiğini doğruladı, ancak iptal nedeni hakkında bir açıklama yapmadı.

Pfizer, Bourla'nın gezisinin "koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldığında veya iyileştirildiğinde ve daha iyi ziyaret koşullarına izin verdiğinde" baharın sonlarına ertelenmesinin beklendiğini söyledi.

Bourla'nın İsrail'i 8 Mart'ta ziyaret etmesi planlanıyordu. İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde bu ziyaretin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından bir seçim propagandası olarak kullanılacağı yorumları yapılmıştı.

Bourla'ysa koronavirüse karşı henüz tam bağışıklık geliştirmediğini ve "dostu" Netanyahu'ya beklenmedik bir zarar vermek istemediğini söyledi.

Netanyahu aşılanma kampanyasının başından beri, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşılarının istiflenmesinin ana nedeni olarak Bourla ile olan kişisel yakınlığı olduğunu defalarca dile getirmişti.