Pfizer aşısının ilk partisi ABD’de dağıtılmaya başlandı

Pfizer BioNTech ortaklığı tarafından koronavirüse karşı geliştirildiği duyurulan aşının ilk partisinin, dondurulmuş özel çantalarda ABD içinde dağıtımına başlandığı açıklandı. ABD medyasına konuşan yetkililer, aşının ilk partilerinin United Havayolları tarafından soğutulmuş özel çantalarda ABD içinde charter uçuşlarıyla dağıtımına başladığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, yetkililer, söz konusu aşının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil durum onayı verilinceye kadar ABD vatandaşlarına yapılmayacağını dile getirdi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının birleştirileceği ve soğutulmuş özel paketlerde dondurulmuş olarak aşı kullanım noktalarına dağıtacağı ana merkezlerin Kalamazoo Michigan ve Puurs Belçika olduğunu duyurmuştu.

Pfizer koronavirüs aşısının acil kullanım ruhsatı için ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurmuştu. Başvurunun incelemesinin yaklaşık üç hafta süreceği belirtilmişti.