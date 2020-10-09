Petrol-İş'ten Erdoğan'ın grevi durdurma kararı sonrası açıklama

Petrol-İş Sendikası’nın Şişecam’a ait Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Kazanlı mahallesinde yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana’nın Seyhan ilçesinin Arabali mahallesinde yer alan tuz işletmesinde aldığı grev kararının ertelenmesine dair karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı imzalı erteleme kararında grevin "genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" ifade edilmişti.

Karara tepki gösteren Petrol-İş sendikasının açıklamasında "Cumhurbaşkanı’nın verdiği bu kararın gerekçesi, grevimizin 'genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi' olarak belirtilmiştir. Büyük ölçüde cam sanayiine girdi üreten bu işletmede milli güvenlik gerekçesiyle grevin ertelenmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Öte yandan salgında üretim tüm hızıyla devam ederken hiç göz önüne alınmayan 'genel sağlık' risklerinin, grev ertelemesine gerekçe yapılması dikkat çekicidir." ifadelerine yer verildi.

Salgında emekçileri değil işverenlerin korunduğuna dikkat çekilen açıklamada bu kararın grev hakkının yanı sıra toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımını da engellediği belirtildi.

Bu kararların emekçilerin iş ve ekmek mücadelesine ket vurmayı amaçladığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Türkiye’de grev erteleme kararları ile toplu iş sözleşmesi süreçlerinde işverenlerin eline büyük bir koz verilmekte, sendikalar ve işçinin iradesi baskı altına alınmaktadır. İşçiler, grev yasakları ve taraflarca anlaşma sağlanamadığı takdirde bu grev erteleme kararları ile nihayetinde Yüksek Hakem Kurulu (YHK) prosedürüne mahkum edilmektedir. Yasalar ve prosedürler, işverenler lehine çalıştırılmaktadır.

Sözleşme yürürlük başlangıcı itibariyle 557 üyemizin çalıştığı Soda Sanayii A.Ş.’de, üyelerimizin hakları için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.