Peşmerge-PKK gerilimine 'çözüm' bulundu: ABD askeri gelecek...

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Cutiyar Adil, Peşmerge ile PKK arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cutiyar Adil, bu gerilim nedeniyle ABD'den Rojava sınırına asker yerleştirmesini istediklerini açıkladı.

Talebe ilişkin açıklamada bulunan Adil, “Kürdistan Bölgesi’nin savaşı istemediğine dair iyi niyetini göstermek için ABD’nin iki gücün arasında herhangi bir savaşın çıkmaması için bölgede konuşlanmasını talep ettik. Bu kurumlarımızın ve Kürdistan Bölgesi halkının korunması için hükümetin göstermiş olduğu iyi niyetti” dedi.

Öte yandan önceki gün Başbakan Mesrur Barzani ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rudaw'da yer alan habere göre, görüşmede, bölgesel güvenlik durumu, IKYB ve Rojava sınırındaki gerginliğin önlenmesi ve göçmenlerin evlerine dönmesine ilişkin Şengal Anlaşması’nın uygulanması konuları ele alındı.

Rojava sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için geçtiğimiz hafta Mesrur Barzani başkent Erbil’de Koalisyon Güçleri Irak-Suriye Özel Operasyonlar Komutanı Gum Wallbouper ile bir araya gelmişti.

Barzani, “Terörle mücadeleye yoğunlaşmamız için yasal olmayan güçlerin Kürdistan Bölgesi’nden çıkması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.