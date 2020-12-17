Peşmerge ile YPG arasında 'çatışma' görüşmesi: 6 PKK'li serbest bırakıldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Peşmerge ile PKK arasındaki gerilim sürüyor.

Peşmerge komutanlarından Tuğgeneral Edis Şaban, dün gece Sıhela bölgesinde YPG’lilerin saldırısı üzerine çıkan çatışmaların ardından bugün Peşmerge ve YPG’li yetkililerin bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Rûdaw’a konuşan Tuğgeneral Edis Şaban, "toplantı neticesinde dün akşam sınırı izinsiz geçen ve Peşmerge tarafından tutuklanan 6 PKK’linin serbest bırakıldığını" söyledi.

YPG ile çatışma çıkmıştı

Peşmerge Bakanı Yadımcısı Serbest Lezgin, dün gece "Rojava sınırından Irak Kürdistan Bölgesi’ne kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup PKK'li ile Peşmerge Güçleri arasında çatışma çıktığını" açıklamıştı.

Rudaw'da yer alan habere göre Lezgin, Erbil’de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef dün gece Suriye-Irak, Kürdistan Bölgesi ile Rojava sınırında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Saat gece yarısı 01.00’da bir grup silahlı PKK üyesi kaçak yollarla Kürdistan Bölgesi’ne geçiş yapmak istedi. Söz konusu grup Peşmerge Güçleri’nce tespit edilmiştir ki onların görevi yıllardır bu sınırları korumaktır. Ayrıca bütün Kürdistan halkı ve siyasi taraflar biliyor ki, Rojava ile işbirliğimizin ve geliş gidişlerin düzenlenmesi için aramızda resmi bir sınır kapısı bulunmaktadır. Ancak silahlı grup bu gece saat 01.00 sularında kaçak yollarla bu tarafa geçmeye çalıştı. Zerevani güçleri bu grupla karşı karşıya geldi ve bunların sivil olmadıkların, Rojava’daki durumdan dolayı Kürdistan Bölgesi’ne gelenlerden olmadıklarını tespit etti. Silahlı oldukları tespit edildiğinde kendilerine geri gitmeleri yönünde uyarı yapıldı.”

Lezgin, “Olayın üzerinde birkaç saat geçtikten sonra YPG’ye bağlı bir grup Suriye tarafından saat 04:00 sularında Peşmerge Güçleri’ne ait bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlediler, hem de vahşice. Bkc, uçak savar (Doçka), RPG-7 gibi ağır silahlar kullandılar. Çatışmalar bir buçuk saat sürdü. Peşmerge Güçleri bu noktada kendilerini savunmak zorunda kaldı. Kontrol noktasını ele geçirmek için gerçekleştirdikleri saldırı başarısız oldular ve geri döndüler” diye konuştu.