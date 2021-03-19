Peskov’dan 'yeni Soğuk Savaş' sorusuna yanıt

ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki sözleri sonrası Rusya ile ABD’nin yeni bir Soğuk Savaş içinde olup olmadıkları sorulunca Kremlin Sözcüsü Peskov, “Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız” cevabını verdi.

'Biden'ın sözlerini duymazdan gelmedik'

ABD Başkanı Joe Biden’in bir röportaj sırasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği "sorusuna “Düşünüyorum” yanıtını vermesi sonrası iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor.

Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a söz konusu gelişme üstüne ‘dünyanın yeni bir Soğuk Savaş beklentisi içine girebileceği’ şeklindeki bir yorum soruldu.

Peskov bu beklentiyi yorumlarken, “Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız” dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Rusya’yı anlatmam gerekirse, Devlet Başkanı (Putin) her şeye karşın iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme arzusunu açıkça belirtti. Zira bu, sadece iki ülkenin değil tüm dünyanın çıkarlarına uygun olacaktır. Fakat tabii ki Bay Biden’ın sözlerini duymazdan gelemezdik.”

Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Putin’in Biden ile video-konferans gibi çevrimiçi yöntemlerle görüşme teklifinin hala geçerli olduğu, söz konusu görüşme üstünde diplomatik kanallar aracılığıyla çalışıldığını belirtti.

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, görüşme teklifine karşı tarafın olumsuz yanıt vermesi ihtimali sorunca, “Görüşme girişimlerimizin sonsuza dek devam etmesi beklemez” dedi ve şu an için ABD tarafından bir yanıt beklediklerini kaydetti.