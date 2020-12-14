Peskov'dan 'ateşkes ihlali' açıklaması

Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğuna dair haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gerçekten de endişe verici bir durum vardı ancak çok hızlı bir şekilde bastırıldı" dedi.

Kremlin'in bölgedeki durumu izlediğini ve yaşanan gelişmenin Rus barış gücü birlikleri üzerinde ek yük oluşturduğunu belirten Peskov, şu anda daha fazla bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırıları sonucunda 4 askerinin yaşamını yitirdiğini söylerken, Ermenistan Azerbaycan güçlerinin bugün iki yöne saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmişti.