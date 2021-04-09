Peskov: Ukrayna patlama riskli bir bölgeye dönüştüğü için Rusya güvenlik önlemleri alıyor

Sputnik'in haberine göre günlük basın toplantısında Peskov'a Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Moskova'ya yaptığı 'Ukrayna sınırındaki askeri varlığı azaltma' çağrısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne yanıt verdiği soruldu.

Peskov, "Devlet Başkanı, gerekli açıklamaları yaptı. Bunları daha önce birçok kez söylemiştik: Askeri güçlerimizi, birliklerimizi Rusya topraklarında kendi inisiyatifimize göre intikal ettirmekte özgürüz. İkincisi, maalesef şu anda Ukrayna yeniden çok istikrarsız bir bölgeye dönüşüyor ve sınırlarında istikrarsız, patlama riskli bir bölge bulunan her ülke elbette güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alır" ifadelerini kullandı.

Donbass'taki temas hattındaki provokatif eylemlerin söz konusu olduğuna ve bunların Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Peskov, Ukrayna'da 'iç savaşın' yeniden başlaması tehdidi gördüklerini vurguladı.

'Kitlesel sivil can kaybı tehdidi oluşursa bölgedeki vatandaşlarımızı koruruz'

Peskov, Donbass'ta çatışmaların yeniden başlaması ve kitlesel sivil can kaybı tehdidi oluşması durumunda Rusya'nın bölgedeki vatandaşlarını korumak için önlemler alacağını kaydederek "Temas hattındaki durum son derece istikrarsız. Bu durumun gelişme dinamiği ve Ukrayna tarafının tutumu kapsamlı askeri faaliyetlerin yeniden başlaması riskini oluşturuyor. Yapılan çeşitli açıklamalara bakılırsa Ukrayna, güneydoğusundaki sorunu güç yoluyla çözme düşüncesini tam olarak reddetmiyor" dedi.

'Srebrenitsa olayları tekrarlanırsa Rusya dahil tüm ülkeler önlem alır'

Peskov, "Daha önce Devlet Başkanı Putin'in de dediği gibi Srebrenitsa olaylarına benzer bir insani felaketin tekrarlanması halinde Rusya dahil tüm ülkeler bu tür trajedilerin artık yaşanmaması için önlem alacaktır. Bu, kitlesel can kayıplarının önüne geçilmesi için gereken bir şey" diye ekledi.

'Bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlere yönelik mutlak bir nefret var'

Rusya'nın Ukrayna ile Yugoslavya'daki çatışmalar arasında paralellikler kurmasının nedeninin sorulması üzerineyse Peskov, "Bu görüş, Ukraynalı birliklerin kontrolsüz eylemlerinden, milliyetçi eğilimlerin hakim olmasından, Donbass'ta bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlere mutlak bir nefret duyulmasından kaynaklanıyor. Bu, az önce sözünü ettiğimiz olayların tekrarlanmasına gebe" yanıtını verdi.

Putin, aralık ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ilk yüz yüze görüşmede Kiev'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik af yasasının kabul etmemesi ve bölgenin Rusya ile sınırının kontrolünü ele alması halinde, Srebrenitsa olaylarının tekrarlanabileceğini vurgulamıştı.