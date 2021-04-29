Peskov: ABD'nin soykırım açıklaması 'havuç-sopa' oyununun parçası

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Ermeni soykırımı" açıklamasının Washington'un "havuç-sopa oyunu"nun tamamlayıcı parçası olduğunu söyledi.

Peskov katıldığı bir canlı yayında Biden'ın açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Washington'un soykırımı tanımasının ünlü 'havuç-sopa' oyununun tamamlayıcı bir parçası olduğuna inanıyorum. Bunun Ermeni halkının acısını paylaşma isteğiyle ya da Osmanlı İmparatorluğu ve Ermenistan'ın tarihini derinlemesine anlamakla ilgisi yok."

ABD'nin Türkiye'den Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sitemlerinden vazgeçmesini istemesine ilişkin de konuşan Peskov ABD'nin ve NATO'nun Türkiye'nin "izlediği bağımsız yoldan" endişelendiğini savundu.

Peskov "Türkiye'nin bağımsız bir yol izlemesi ABD ve NATO'da alarm zillerinin çalmasına yol açtı, bu yüzden Ankara'ya karşı sert açıklamalar yönelttiler. Türkiye ve Türkiye'nin kalkınmada izlediği bağımsız yola bağlılığı, ki bu oldukça katı bir bağlılık, NATO'da genel olarak dikkatleri üzerine çeken ve belki de endişeye yol açan bir konu. Bu ABD için endişe konusu" dedi.

Kremlin Sözcüsü, ABD'nin S-400'ler ve diğer konular üzerinden Ankara'ya karşı sesini yükseltmesi biçiminin "Washington'un açıkça Erdoğan'ın Türkiye'yi emin biçimde ileriye götürmesinden hoşlanmadığını ve daha itaatkar bir Türkiye'yi tercih ettiğini gösterdiğini" öne sürdü.