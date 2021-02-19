Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 9 HDP'li vekil için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke hazırladı.
Savcılık 9 HDP'li milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında haklarında fezleke düzenlenen milletvekillerinin Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan olduğu belirtildi.