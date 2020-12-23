Pervin Buldan'dan Demirtaş açıklaması: Karşılama hazırlığı yapıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmeden kararına ilişkin "Türkiye'de siyaset yapan bütün muhalefet partilerinin de bu karar üzerinde olumlu değerlendirmeler yapması ve karara destek vermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları ile AİHM'in Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin HDP İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

AİHM kararının dün akşam açıklandığını hatırlatan Buldan, üzerinden bir süre geçmesine rağmen Demirtaş'ın hala tahliye edilmediğini aktardı.

'Karşılama hazırlığı yapıyoruz'

Kararın Türkiye açısından bağlayıcı olduğunu ifade eden Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi iktidar bu kararı tanımıyorum deme lüksüne sahip değildir. Bu karar tanınmalıdır. Bizim söylememize gerek kalmadan, devletin ve siyasi iradenin bizden bağımsız adım atması gerekiyor. Karar gerçekten bağlayıcıdır. Bunun neticesinde arkadaşlarımızın serbest kalması gerekiyor. Biz HDP olarak şu an itibariyle Demirtaş’ı karşılama hazırlıkları yapıyoruz. Bütün il ve ilçe örgütlerimizin Demirtaş’ın serbest kalacağını varsayarak hazırlık yaptığını söylemek isterim. Artık bunun geri dönüşü yok. Bu karardan sonra siyaseten de hukuken de bunun geri dönüşü yok. Lamı cimi yok, derhal arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. "

Pervin Buldan, bir gazetecinin "Muhalefet partileriyle görüşerek ortak hareket etmek konusunda herhangi bir süreç işletilebilir mi?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bu mesele aslında sadece HDP'yi ilgilendiren bir mesele değildir. Belki burada Selahattin Demirtaş üzerinden bir karar verildi ama aslında milyonları ilgilendiren bir karardan bahsediyoruz ve sadece HDP'lileri değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiren bir karar. Bugün bize yapılan suçlamalar yarın diğer partilere aynı şekilde yapılacak suçlamalardır. Türkiye'de siyaset yapan bütün muhalefet partilerinin de bu karar üzerinde olumlu değerlendirmeler yapması ve karara destek vermesi gerektiğini düşünüyorum."