Pervin Buldan: Arınç'ın açıklaması çözülmenin işareti, ülkeyi MHP yönetiyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bülent Arınç’ın istifasına giden sürecin Cumhur İttifakı'nda çözülmenin başlangıcı olduğunu belirterek, “Bir alan kapma savaşı olduğunu görüyorum. Herkes kendi gücünü ortaya koymaya çalışacak” dedi.

Buldan, ülkeyi MHP'nin yönettiğini söylerken, "İYİP-CHP-HDP' ortak anayasa hazırladı" iddiasına ilişkin ise, "Anlatıldığı şekliyle bir görüşme yapılmadı. Bunu açıkça ifade etmek isterim ama keşke olsaydı" ifadesini kullandı.

Buldan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile PKK arasındaki gerilime ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Buldan, gündemdeki gelişmelere dair Mezopotamya Ajansı’nın sorularını yanıtladı:

'AKP'den bir reform beklemiyoruz'

Yeniden gündeme gelen “reform” söylemiyle başlayalım. İktidar bu sözcüğü sık sık gündeme getiriyor. Özellikle yargı ayağı her çevrede tartışma konusu. Siyaset, yargı, medya her şeyin iç içe girdiği bir sistemde reform olabilir mi?

AKP-MHP ittifakının anlayışında, yaklaşımında kesinlikle bir reform düzenlemesi yapılmayacağını görüyoruz. Açıklamaları tamamıyla kendi tabanına yönelik, AKP’den kopmuş olan kesimleri yanına çekmek ve olası bir erken seçimde kendi tabanını konsolide etmek amacıyla söylenen sözlerdir. Ekonomi ve yargı alanında yapılacak olan reform söylemlerinin hemen ertesinde Kemal Kurkut’un davası görüldü, polis beraat etti. Diyarbakır’da bir operasyon yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu koşullarda yargıda bir reform düzenlemesi gerçekleşmez. AKP tarafından yapılan açıklamalar, tamamıyla aldatmaca ve kendisinden birçok gerekçeyle ayrılmış olan, küsmüş olan insanları geri çekmek adına yapılan bir şey. Bir diğer yandan da Kürt tabanına seslenen bir açıklama, fakat Kürt halkı bu söylemleri iyi okumalıdır. Bu kadar yoğun baskının, tutuklamanın, şiddet politikalarının olduğu bir dönemde, AKP dönem dönem böyle söylemlerle insanların kafasında farklı algılar oluşturmak istiyor. Bunu da böyle okumak lazım. Biz HDP olarak, AKP’den bir reform beklemediğimizi söylemek isterim.

'Yargı reformu Kürt sorununun çözümüdür'

Yargıda bir reformun düzenlenebilmesi Kürt sorunu ile bağlantılıdır. Bugün Kürt sorunun çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yargı reformu dediğimiz şey aslında Kürt sorunun çözümüdür. Bugün cezaevlerinde binlerce siyasetçi, HDP’ye üye olan, HDP’de vekillik, belediye başkanlığı yapan binlerce insan, haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Yargı reformu denilecekse; önce şu an cezaevinde haksız bir şekilde tutuklu olanların derhal serbest bırakılmaları gerekiyor. Bu konuda herhangi bir adım yok. Bu konuda özellikle AKP hükümetinin çok katı bir yaklaşımı var. Pandemi sürecinde çıkan yasalarda da Kürt halkı ve HDP’li siyasetçileri kapsam dışı bırakıldı. Pandemi sürecinde bu insanlar gözardı edilerek, cezaevlerinde ölüme terk edildi. Oysa bu ülkede cinayet işleyenler, tecavüz edenler, farklı suçlar işleyenler serbest bırakıldılar. Bu AKP hükümetinin Kürtlere ve HDP’ye yaklaşımının göstergesiydi.

'Çözülmenin başladığının işareti'

Reform söylemleri ardından Mehmet İhsan Arslan’ın, Bülent Arınç’ın açıklamaları, Cumhur ittifakı içerisindeki çözülmenin başladığının işaretidir. Bunu toparlamak için AKP yeni yeni açıklamalar yapmak zorunda kalacak. Bundan sonrada bu açıklamaları görmeye devam edeceğiz. AKP çözülüyor, çözülmeye başladı. Çünkü AKP artık bu ülkeyi yönetemiyor. Yönetememenin vermiş olduğu duygusal ve siyasi kırılmalar, AKP’yi yeni bir şeyler söylemeye mecbur bırakıyor. Onun dışında yeni bir yargı, ekonomi paketi, düzenlemeyi hiç kimse beklemesin. Biz tamamıyla kendi irademize, mücadele inancımıza güvenerek, kaldığımız yerden devam etmemiz gerekir. Mücadeleyi büyüterek, yükseltmemiz gerekiyor. AKP hükümetinde hiç kimse bir şey beklemesin.

'Yapılan açıklamalar Saray'ın bilgisi dahilinde yaplan açıklamalardı'

Bülent Arınç’ın açıklamalarının Cumhurbaşkanı’ndan bağımsız olmadığı şeklinde lanse edildi. Ancak sonrasında Arınç'ın sözleri, gidişini getirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

AKP içerisinden kopmuş ya da şu anda mevcut yönetim içerisinde yer alan kişiler, Recep Tayyip Erdoğan’dan bağımsız herhangi bir açıklama yapmaz, yapamaz. Televizyon kanalları bu insanları programlarına alamaz. Çünkü medya da bu insanlar da saraya, Erdoğan’a bağlılar. Bülent Arınç’ın istifasında da biz bunu net olarak gördük. Yapılan açıklamalarda tamamıyla saraya bağlı ve sarayın bilgisi dahilinde yapılan açıklamalardı. Fakat AKP’nin ortağı MHP’nin Genel Başkan’ından öyle bir çıkış geldi ki; AKP geri adım atmak zorunda kaldı. Şu an AKP, MHP’ye mecbur ve mahkûm bir durumdadır. MHP’yi kaybettiği andan itibaren tutunacak hiçbir dalı kalmadı.

Arınç’ın istifası, Erdoğan'ın MHP'yi tercih ettiği şeklinde yorumlandı. Zira MHP tarafından da Arınç'ın 'bileti kesildi' şeklinde açıklamalar yapıldı. Siz nasıl görüyorsunuz?

Devlet Bahçeli’nin, Arınç’ın açıklamaları dahilinde milyonların gönlünde taht kuran Selahattin Demirtaş’a ‘terörist’ söylemlerinin, yeni bir kavganın başlangıcı olduğunu görmek gerekir. Zaten hemen arkasından Arınç istifa etti. Bu istifada saraydan bağımsız değil. Dolayısıyla AKP-MHP ortaklığı kendi içinde bir çatışma, çözülme yaşayacak ancak şu anda birbirlerine mahkûm ve mecbur duruma düştüler. Özellikle ‘FETÖ’ darbesi ardından ‘cemaat yapılanmasına’ yönelik operasyonlarda devlet içerisine yerleştirilen cemaat yetkililerinin oralardan çıkarılmasıyla birlikte, başkaları tarafından dolduruldu. Şimdi bu alanların kimler tarafından doldurulduğunu çok net görüyoruz. Devlet Bahçeli ve MHP’nin güdümü dahilinde devletin tüm mekanizmalarına yeni bir anlayış yerleştirilmiş. Bu anlayış bugün Türkiye’yi ele geçirmeye çalışıyor. Bu anlayış aslında devleti ele geçirmiş durumda. Bunu pratikte de göstermeye çalışıyorlar. Bu Türkiye’nin bütün siyasetine de riayet etmiş durumda. Önümüzdeki günlerde çokça bu tür durumlarla karşı karşıya kalacağız. Bu tür söylemlerle karşı karşıya kalacağız. Artık bütün açıklamaları Recep Tayyip Erdoğan yerine Devlet Bahçeli yapacak.

'Ülkeyi MHP yönetiyor'

90'ların karanlık Türkiye'sini temsil eden Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken’in Bodrum’da servis ettiği fotoğraf ve ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve Bahçeli’nin sahiplenmesi... Fotoğrafın bütününe baktığımızda, siz ne görüyorsunuz?

Bugün ülkeyi MHP yönetiyor. Ülkeyi Devlet Bahçeli yönetiyor. Buna son günlerde tanık olduk ve bundan sonra da bunları görmeye devam edeceğiz. Bu fotoğraf aslında devleti ele geçirmeye çalışan bir fotoğraf. Bir alan kapma savaşı olduğunu görüyorum. Bu alan kapma savaşında herkes kendi gücünü ortaya koymaya çalışacak. Kimi fotoğraflarıyla, kimi söylemleriyle kimi de farklı çıkışlarıyla.. AKP-MHP ortaklığının çatırdadığını görmek, bu fotoğrafta da mümkün. Bir kesim ‘bu devlet, ülke benim’ derken, diğer kesimde ‘benim devletim, ülkem’ anlayışında. Ancak her şeye rağmen bu siyaset ve anlayışın yanlış olduğunu söylemek gerekiyor. Bugün kim, hangi mekanizmayı ele geçirecek mücadelesi veriyor. Bunu iyi teşhir etmek ve halkı bilinçlendirmek gerekiyor. Ülkenin başında olanlar, yönetenler zarar görmeyecek. Zarar görecek olan halkımız ve Türkiye toplumudur. Türkiye toplumunun bu çıkışları, bu söylemleri iyi okuması gerekiyor.

'Keşke olsaydı'

Muhalefet partilerinin “anayasa taslağı toplantısı” yaptığı ileri sürüldü ve bunun üzerinden hedef alınıyor. Böyle bir toplantı yapıldı mı?

HDP’nin içinde olmadığı bir anayasa, anayasa olabilir mi? Zaten mevcut anayasa birçok kesim dışlanarak oluşturulmuş, bir darbe dönemi anayasası. Bu ülkeyi mevcut anayasa ile yönetmek bile çok büyük bir ayıp.

Anlatıldığı şekliyle bir görüşme yapılmadı. Bunu açıkça ifade etmek isterim ama keşke olsaydı. Türkiye’de yeni bir anayasa yapılacaksa, mevcut siyasi partilerin tümünün bir katkısı olması gerekir. Şimdi HDP’nin içinde olmadığı bir anayasa, anayasa olabilir mi? Bir kesimi dışlamış olan bir anayasa, yeni bir anayasa olabilir mi? Zaten mevcut anayasa birçok kesim dışlanarak oluşturulmuş, bir darbe dönemi anayasası ve bu ülke hala bununla yönetiliyor. Bu ülkeyi mevcut anayasa ile yönetmek bile çok büyük bir ayıp. Dolayısıyla yeni bir anayasaya, çok acil bir ihtiyaç var. Bu anayasa da tüm kesimlerin yer aldığı, ortaklaştığı bir şekilde yapılabilir. Öyle bir görüşmenin, toplantının yapılıp yapılmadığının bu şekilde tartışılması bile, bugün Türkiye Anayasası’na ya da Türkiye’nin demokrasisine vurulmuş bir darbedir. Keşke tüm partiler bir araya gelerek, kendi görüşlerini ortaya koyan, toplantılar yapan, tartışan ve yeni bir anayasaya katkı sunan bir yerden, her gün toplantılar yapabilse. Bu ülkenin çok kıymetli anayasacıları, hukukçuları var. Bu insanların bir araya gelmesinin kime ne zararı var. Dolayısıyla yapılan tartışmaların çok sığ olduğunu ve Türkiye’ye hiçbir faydasının olmadığını düşünüyorum. Böyle bir toplantı olmamakla birlikte, keşke olsaydı. Çünkü buna ihtiyaç var. Bugünün Türkiye’sinde gerçek anlamda ihtiyaç var. En kısa sürede de bunun gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum.

'İttifaklar çok daha açık yapılmalı'

Muhalefet partileri belki seçim dönemlerinde bir nebze de olsa, bir araya gelip farklı ittifaklar kurdular. Fakat ben bundan sonraki dönem açısından bu ittifakların demokrasi ittifaklarının çok daha açık bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum.

'Şengal'e her an bir saldırı gerçekleşebilir'

Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP), Irak merkezi hükümeti ile imzaladığı Şengal anlaşmasının ardından Federe Kürdistan Bölgesi’nde ciddi bir gerilim söz konusu. Kürt halkı süreçten kaygılı. Neler söylemek istersiniz?

KDP başta olmak üzere, orada siyaset yapan tüm güçlere şu çağrıyı yapıyorum: Asla hiçbir ülkenin oyununa, çıkarına ve bu ülkelerin yaklaşımına pozitif bir yerden onay vermemek gerekir.

Şimdi Kürtlerin bu dönem açısından en fazla ihtiyaç duyduğu şey birlik ve beraberlik. Türkiye’nin ve uluslararası güçlerinde içinde yer aldığı bir yönelimle, Kürtlerin birlik ve beraberliklerinin engellendiği bir sürecin içindeyiz. Şunu hatırlatmak isterim: 7 Haziran seçimlerinde Türkiye’de HDP’nin başarılı olmasının sebeplerinden birisi de Kürtlerin birlik ve beraberliğiydi. Bu birlik ve beraberlik, HDP’nin önemli ölçüde Türkiye siyasetinde yer edinmesine de vesile olmuştur. Fakat bugünkü gelişmeler, bunun tam tersine. Yani birlik ve beraberliğin ne kadar elzem olduğunu ifade etsek bile, o koşulların şu an itibariyle çok tehlikeli bir boyuta evrildiğini görüyoruz. Türkiye’nin yönlendirilmeleri sonucu, Güney’de siyaset yapan partilerin kendi varlıklarını, kendi iradelerini, kendi geçmişlerini koruyan bir yerde değil, dış güçlere cesaret veren bir yerden ve Kürt halkının geleceğini tehlikeye atacak bir yerden yaklaştıklarını görüyoruz. KDP başta olmak üzere, orada siyaset yapan tüm güçlere şu çağrıyı yapıyorum: Asla hiçbir ülkenin oyununa, çıkarına ve bu ülkelerin yaklaşımına pozitif bir yerden onay vermemek gerekir. Önemli olan Kürtlerin birlik ve beraberliğidir. Önemli olan Kürt halkının geleceğidir, Kürt halkının bundan sonra göstereceği birlik tavrıdır. Bunu öncelikle orada siyaset yapan partilerin gündemine alması gerektiğini düşünüyorum. Çok tehlikeli oyunlar oynanıyor. Bugün Kürtler arası yeni bir çatışmanın, Kürtler arasında yeni bir kavganın zemini yaratılmaya ve bu zemin içinde bir fitil ateşe verilmeye çalışılıyor.

Şengal’e her an bir saldırı gerçekleşebilir. Bu saldırı Kürt halkına yeni bir darbe, Kürt halkının geleceğine yeni bir ipotek demektir. Bunun böyle anlaşılması gerekir. O yüzden her siyasetçinin, özellikle Güney’de siyaset yapan partilerin, bu konuya böyle yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Şengal’de yeni bir ferman yaratılmak isteniyor. Bu ferman, binlerce insanın ölümü, bu ölümler Kürtlere yüz yıl kayıp demektir. O yüzden herkesin daha aklı selim, geleceğini, Kürtlerin geleceğini düşünen bir yerden bu meseleye yaklaşmasının çok hayati olduğunu özellikle belirtmek isterim.