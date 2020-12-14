Peru'da Sinopharm aşısının testleri durduruldu

Peru hükümeti, Çin'in geliştirdiği Sinopharm adlı koronavirüs aşısının bir gönüllüde "ciddi yan etki" gösterdiği gerekçesiyle testleri durdurduğunu açıkladı.

Aralarında Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın da bulunduğu 10 ülkede, Sinopharm aşısının klinik testlerinin son aşaması uygulanıyor.

BAE Sağlık Bakanlığı, 5 gün önce Sinopharm aşısının yüzde 86 oranında etkili olduğunu açıklamıştı.

Bahreyn'de Sinopharm aşısının testleri için 7 bin 700 kişi gönüllü olurken, ülkede aşı, sağlık çalışanları için erişilebilir hale geldi. Mısır da, perşembe günü aşının ilk partisini aldı. Fas'sa, aşıyı ülkedeki yetişkinlerin yüzde 80'inin kullanmasını hedefliyor.