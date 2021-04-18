Peru'da askeri helikopter düştü: 5 ölü

Peru'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda 5 Perulu asker yaşamını yitirdi.

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Peru'nun Cusco Bölgesi'nde bir askeri helikopterin Vilcanota Nehri'ne düşmesi sonucunda 5 Perulu asker yaşamını yitirdi.

Peru Silahlı Kuvvetleri (CCFFAA), kazanın toplam 12 asker taşıyan helikopterin yasadışı uyuşturucu ticaretine karşı gözlem operasyonu sırasında düştüğünü açıkladı.

Yaşamını yitiren 5 askerin kimliğini paylaşan CCFFAA, kaza sonucunda kaybolan 2 askeri arama çalışmalarının sürdüğünü, 5 askerinse kurtarıldığını aktardı. 

CCFFAA'nın açıklamasına göre, kaza, mekanik bir aksaklık sonucunda gerçekleşti.

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