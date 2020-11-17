Peru halkı Manuel Merino'nun istifasını kutladı

Peru'da geçici devlet başkanı Manuel Merino'nun istifası halk tarafından coşkuyla karşılandı.
Merino'ya karşı düzenlenen kitlesel eylemler sırasında polis Cumartesi günü iki genci öldürmüştü. Eylemlerin artması üzerinde Merino istifa etmişti.
Plaza Bolívar'ın dışında protesto sırasında polis baskısıyla öldürülen gençlerin anısına iki cenaze töreni düzenlendi.
Ulusal İnsan Hakları Koordinatörü (CNDDHH) Sekreteri Jorge Bracamonte, "24 yaşındaki Inti Sotelo Camargo ve 22 yaşındaki Jack Pintado, ülkelerinin demokrasisini savunmak için hayatlarını kaybeden kahramanlardı" dedi.