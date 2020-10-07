Pentagon'un üst düzey isimleri karantinaya girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başını çektiği bir dizi Beyaz Saray yetkilisinin Covid-19'a yakalanmasından sonra ordunun üst düzey isimlerinin de test sonucu pozitif çıkıyor.

Savunma Bakanlığı'na bağlı (Pentagon) Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles Ray'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey generallerin neredeyse tamamı, virüse maruz kaldıkları için karantinaya girdi. Generallerin çalışmalarını karantinaya girdikleri evlerinden devam ettirecekleri belirtildi.

Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin 'pozitif' çıktığı bildirildi.

Cuma günü Covid-19'a yakalandığı ortaya çıkan Trump'ın askeri valelerinden birinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı medyaya yansımıştı.

ABD'nin nükleer silahlarının ateşlenme kodlarını taşıyan çantayı taşımakla görevli beş emir subayından birinin testi pozitif sonuç vermişti.