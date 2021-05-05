Pentagon: SDG Rusya’nın arabuluculuk tekliflerini reddetmeye devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı’na ait istihbarat raporunda Rusya’nın Suriye’nin kuzeydoğusundaki faaliyetlerinin ABD ordusuna bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Rusya’nın ABD’yi Suriye’den çıkmaya zorladığı, bu bölgedeki askeri faaliyetlerinin “gerilimi azaltma mekanizmasını ihlal ettiği” öne sürülen raporda ancak bu adımların ABD askeri varlığına bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA) yılın ilk çeyreğini değerlendirdiği raporunda, bu süreçte Rusya’nın ABD ile Suriye’nin kuzeydoğusunda “gerilimi azaltma süreçleri”ne genel olarak uyduğu ancak önceki döneme göre ihlallerde küçük bir artış yaşandığı öne sürüldü.

Raporda Rusya’nın iddia edilen ihlalleri olarak, önceden belirlenen devriyelere fazladan araç eklemek, askeri transferlerine ve Rusya’dan Suriye’ye savaş uçağı transferlerine ilişkin bildirimlerin tam olarak yapılmaması sıralandı. Öte yandan Pentagon’un raporunda bunların bölgedeki ABD askeri varlığına bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

Rusya’nın ABD’yi Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmeye mecbur bırakma çabası içinde olduğu belirtilen raporda, Moskova’nın bölgede Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve bölge halkı üzerinde etkisini artırmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Raporda “Rusya SDG ile Türk bağlantılı güçler arasında devam eden gerilimlerde kendisini bir arabulucu olarak sunmaya çalıştı ama SDG Rus tekliflerini reddetmeye devam etti” denildi.

Rus haber ajansı TASS konuya ilişkin haberinde Rusya’nın Suriye’deki varlığının iki temel alanda devam ettiğini vurgulayarak bunların “terörist” grupların yok edilmesinde meşru hükümete yardımcı olmak ve Suriye’deki çeşitli siyasi güçler arasındaki siyasi diyaloğu kolaylaştırmak olduğu ifade edildi. Öte yandan ABD’nin Suriye topraklarında meşru hükümetin izni olmadan faaliyet gösterdiği vurgulandı.