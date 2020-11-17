Pentagon: Irak ve Afganistan'daki askerlerin sayısı düşürülecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mark Esper'ı görevden aldıktan sonra ABD Savunma Bakanı olarak göreve gelen Christopher Miller, düzenlediği basın toplantısında şu an 3 bin 200 ABD askerlerinin bulunduğu Irak ve 5 bin askerin bulunduğu Afganistan'daki asker sayısının 15 Ocak 2021'e kadar 2 bin 500'e indirileceğini açıkladı.

Miller, açıklamasında "Asker azaltma kararı, Başkan Trump'ın talimatıyla, Ulusal Güvenlik Konseyi ve askeri liderlerle yapılan istişarelerin ardından alındı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tarih, ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasının ardından Trump'ın geçiş dönemine denk gelecek.

Trump, görev süresi dolmadan Afganistan ve Irak'tan ABD askerlerinin tümünün çekileceğini vadetmişti.

Trump, ekim ayında Twitter hesabından "Yıl başına kadar Afganistan'da az sayıdaki cesur erkek ve kadın askerlerimizi eve getirmiş olmalıyız" paylaşımında bulunmuştu.