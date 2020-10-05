Pendik Doğru Cevap Okulları'nda hak gasplarına karşı mücadele çağrısı

Pendik Doğru Cevap Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz yıl çalışan öğretmenler bir araya gelerek Doğru Cevap Okulları Öğretmen Komitesini kurdu. Pandemi döneminde ve sonrasında yaşadıkları sorunlarla ilgili Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Dayanışma Ağı’na ihbarda bulunan öğretmenler, şu an aynı kurumda çalışan öğretmenlere de çağrıda bulundu.

Sorunlar pandemi öncesi başladı

Okulun normal dönemdeyken de çeşitli hak gaspları yaptığını belirten öğretmenler pandemi süreciyle birlikte sorunların katlanarak arttığını bildirdiler. Komitedeki öğretmenler bir önceki yıl ağustos ayının ortasında çalışmaya başlamalarına rağmen sözleşmelerinin 1 Eylül’de yapıldığını, sözleşmesiz olarak çalıştıkları yaklaşık 15 günlük ücretlerin verilmediğini, kırtasiye ödeneklerinin kurum tarafından ödenmediğini; asgari geçim indirimlerinin de maaşın içinde olduğunu belirterek kurum tarafından ödemelerinin yapılmadığını belirttiler.

Pandemi ile artan hak gaspları

Öğretmenler pandemi süreciyle birlikte öncelikle zoraki olarak ücretsiz izne çıkarıldıklarına dair yazı imzalatıldığını, daha sonra online derslere başlandığını belirttiler. Bunun üzerine şartları uygun olan öğretmenlere kısa çalışma ödeneği, olmayanlara ise ücretsiz izin ödeneği almak üzere başvuruda bulunulduğunu söyleyen öğretmenler, online olarak çalıştırılmalarına rağmen ödeneklerin dışında herhangi bir ödemenin yapılmadığını bildirdiler.

İstifa baskısı

Kurumda yaşadıkları sorunların ardından yeni dönem için sözleşme yenilemeyen öğretmenlere kurum tarafından istifa baskısı yapıldığı da belirtildi. Gebe olan bir öğretmenin de aynı şekilde sözleşmesinin yenilenmediği ve zorla istifa ettirildiği de komitenin verdiği bilgiler arasında. İstifa baskısını kabul etmeyip belirli süreli iş sözleşmelerinin sonlanmasını bekleyen ve bu şekilde işten ayrılan öğretmenler, içeride kalan hakları için Patronların Ensesindeyiz Ağı’na başvurduklarını ve haklarını korumak için Patronların Ensesindeyiz Doğru Cevap Okulları Öğretmen Komitesini kurarak mücadele edeceklerini söylediler.

Doğru Cevap Okulları’nda çalışan öğretmenlere çağrı

Okuldan ayrıldıklarını ve hukuki sürecin de bir taraftan işletildiğini belirten öğretmenler şu an bu kurumda çalışan öğretmenlere uyarıda bulunuyor. Okulun çalışanlarına yaşattığı hak gasplarına karşı uyanık olmaya çağıran öğretmenler, benzer sorunlarla karşılaşmamak için öğretmenleri Patronların Ensesindeyiz Doğru Cevap Öğretmen Komitesi’nde bir araya gelmeye ve mücadele etmeye çağırıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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E-posta: [email protected]