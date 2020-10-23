Pence'in danışmanlarında koronavirüs çıktı

ABC News dün erken saatlerde, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kişisel danışmanı Marty Obst'un geçen hafta Covid-19 koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Obst en son 15 Ekim'de hem Pence hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde görüldü.

Pence'in basın sekreteri Devin O'Malley'e göre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’ın Özel Kalem Müdürü Marc Short'un da Covid-19 testi pozitif çıktı ve şu anda kendi kendini izole ediyor.

Başkan Yardımcısı'nın ofisinden yapılan açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı'nın Özel Kalem Müdürü Marc Short'un, Covid-19 testi pozitif çıktı, kendisini karantina altına almaya ve temas izleme sürecine yardımcı olmaya başladı" denildi.

Ofis, cumartesi günü başkan yardımcısı ve eşi Karen Pence'in virüs testinin negatif çıktığını belirterek, Pence'in "Bay Short ile yakın temaslı olmasına rağmen programını sürdüreceğini" sözlerine ekledi.

Pence'in basın sekreteri O'Malley, şu açıklamada bulundu:

"Başkan Yardımcısı Pence ve Bayan Pence'in bugün yaptıkları Covid-19 testleri negatif çıktı ve sağlık durumları iyi durumda. Başkan Yardımcısı Pence, Beyaz Saray Tıp Birimi ile istişare içinde Bay Short yakın temaslı olarak kabul edilirken, Başkan Yardımcısı, CDC'nin temel personel yönergelerine uygun olarak programını sürdürecektir."

Geçtiğimiz haftalarda, Başkan Donald Trump'ın 2 Ekim'de eşi Melania Trump ile hastalığa yakalandığını açıklamasının ardından onlarca Beyaz Saray yetkilisi ve personeli enfekte oldu. Trump, Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde birkaç günlüğüne hastaneye kaldırıldı ancak iyileşmeden buradan ayrıldı.