Pence, Trump kararını açıkladı

ABD'de Kongre binası baskını sonrası 25. ek maddeyi kullanarak Trump'ı görevden alması için çağrı yapılan Pence, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektupta kendisine yapılan çağrıyı reddetti, tansiyonun düşürülmesini istedi.

Pence, mektubunda, "25. maddeyi devreye sokmak gibi bir eylemin ülkemizin çıkarına olduğunu ya da anayasa ile uyuştuğunu düşünmüyorum" dedi.

Pence, "Kongrenin her bir üyesini, daha fazla bölücü eylemlerden kaçınmaya davet ediyorum. ABD'nin bir sonraki başkanı olacak Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, tansiyonun düşürülmesi ve ülkemizin birleşmesine yönelik çabalarımızda bizimle çalışın. Ben de gelecek yönetime, hükümetin düzenli bir şekilde devredilmesi için iyi niyet çerçevesinde üzerime düşeni yapacağım" ifadesini kullandı.