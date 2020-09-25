Pelosi'den Trump'a: Türkiye'de değilsiniz, burası demokrasi

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda iktidarı barışçıl şekilde devretme taahhüdü vermeyi reddetmesine, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’den tepki geldi.

Trump’a Türkiye, Rusya ya da Suudi Arabistan’da olmadığını söyleyen Pelosi “Burası Amerika Birleşik Devletleri ve burası bir demokrasi” dedi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Pelosi, Trump'ın Putin’e, Kim Jong Un’a, Türkiye’de Erdoğan’a hayranlık duyduğunu söyledi. Pelosi, “Ancak kendisine hatırlatırım. Kuzey Kore’de değilsiniz, Türkiye’de ya da Rusya’da değilsiniz Sayın Başkan. Bu arada Suudi Arabistan’da da değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndesiniz. Burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminine ve ABD Anayasası’na bağlı kalmayı denemiyorsunuz” diye konuştu.

Trump, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında seçimleri kaybederse başkanlık makamını barışçıl bir şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya "Duruma göre bakacağız" diye yanıt vermişti.

