Pelosi, Trump’ın nükleer kodlara erişiminin engellenmesini istedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile yaptığı görüşmeye ilişkin Temsilciler Meclisi üyelerine bir mektup gönderdi.

Pelosi mektubunda Milley ile görüşmesinde “dengesiz” diye nitelediği ABD Başkanı Donald Trump’ın “askeri çatışma başlatma ya da nükleer kodlara erişerek bir nükleer saldırı emri vermesini önleyecek tedbirler” hakkında konuştuklarını açıkladı.

Pelosi “Bu dengesiz Başkan’ın durumu bundan daha tehlikeli olamaz ve onun ülkemize ve demokrasimize dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Pelosi mektubunda, Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten “mümkün olan en kısa sürede” Trump’ı görevden aldığı haberini almayı umduğunu söyledi.

Yaklaşık 50 yıl önce Nixon’ın azil sürecini hatırlatan Pelosi “Kongredeki Cumhuriyetçiler bu örneği izlemeli ve Trump’ı derhal görevden ayrılmaya çağırmalı” dedi. Pelosi Trump kendi isteğiyle görevden ayrılmazsa Kongre’de bunun için harekete geçeceklerini kaydetti.