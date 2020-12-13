Pelin Buzluk'tan tacizle suçlanan Hasan Ali Toptaş'a yanıt

Birçok kadının cinsel saldırıya uğradıkları beyanlarıyla büyüyen ifşaların merkezindeki yazar Hasan Ali Toptaş, yazar Pelin Buzluk'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yalanlayıp, Buzluk'un kendisine öykü ithaf etmesini buna kanıt olarak göstermişti.

Buzluk, Milliyet'e yaptığı açıklamada “Tacizci ve saldırgan olduğunu bilmeden önce benim gözümde saygın bir yazardı, bu nedenle kendisine bir öykü ithaf etmiştim. Zaten o da insanların kendisine duyduğu saygıyı, itibarını ve edebi kimliğini kötüye kullanarak tacize, saldırıya yeltenmiyor mu?" dedi.

Buzluk açıklamasında şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Hasan Ali Toptaş’ın ifşa edilme süreci bitmedi, devam ediyor. Onlarca kadını taciz etmiş ya da saldırıda bulunmuş, o sırada 14 ila 16 yaşında olan kadınlar da var aramızda. Ortak bir ağ oluşturduk, her geçen gün sayımız artıyor. Yine de taciz ve saldırıda bulunduğu herkese ulaşabilecek miyiz bilmiyoruz. O da daha fazlasını anlatabileceğimizi biliyor, o yüzden bu aşamada saldırıları inkâr etmeye ya da suçlarını bahanelerle hafifletmeye çalışıyor. Söz konusu kişinin bir seri tacizci/saldırgan olduğunu unutmamamız, kendisi böyle bir çaba içinde olsa bile bu odaktan şaşmamamız gerekiyor. Bana cinsel saldırıda bulunmasını 2011 yılı olarak hatırlıyorum. Kendisine ithaf ettiğim öykünün yer aldığı kitabımın yayımlanma tarihi ise 2012. Bir kitap, dosyayı gönderdiğiniz an yayımlanmaz. Bir yıla kadar uzayan bir sürede yayın takvimini bekler. O öyküyü saldırısından önce yazıp ona ithaf etmiştim, içinde bulunduğu kitabı yayınevine zaten göndermiştim. Böyle bir cinsel saldırıdan sonra insanın yaşadığı donukluk, şok halini atlatmak aylar, bazen yıllar sürüyor. Doğrusal ilerleyen bir süreç de değil bu. Bu ithafı kaldırmanın beraberinde getirebileceği açıklama yapma ihtimali, olası bir neden sorusu bile o sırada kaldırabileceğim bir şey değildi.

Cinsel saldırısından sonra kendisini hiç görmedim. Ancak o, saldırıdan hemen sonra yaşananları normalleştirmeye çalışarak benimle iletişim kurmaya çalıştı. Üzgün ya da pişman değildi. Bir süre sonra ben kendisinin iki facebook hesabını, telefonunu engelledim. Tacizci ve saldırgan olduğunu bilmeden önce benim gözümde saygın bir yazardı, bu nedenle kendisine bir öykü ithaf etmiştim. Zaten o da insanların kendisine duyduğu saygıyı, itibarını ve edebi kimliğini kötüye kullanarak tacize, saldırıya yeltenmiyor mu? Ne tuhaf ki itibarına, edebiyat piyasasındaki gücüne güvenerek gerçekleştirdiği taciz ve saldırıları haklı çıkarmak için de yine bir zamanlar o insanların gözünde saygın biri olmasını kullanıyor şu an. Hiç anılmayan bir nokta daha var: Saldırıdan sonraki ilk dizgide bu ithafı kaldırdım. Ayrıca benim öykü ithafım yalnız ona mahsus değil, ilk iki kitabımda hemen her öyküde bir yazara ithaf ya da alıntı var. Henüz kendisiyle tanışmadan önce yayımlanan ilk kitabım “Deli Bal”daki bir öykümde de kendisinden bir epigraf vardı, ki onu da kaldırdım. Hemen sonraki dizgilerde, hem birinci kitabımdaki epigrafı hem de ikinci kitabımdaki ithafı kaldırdım. Mümkün olsa varlığını kesin olarak belleğimden silmek isterdim.

Cinsel saldırıya uğramış bir kadın olarak, failin kendini kurtarmak için ürettiği bahanelere cevap vermek zorunda kaldığım için öfkeliyim. Adımın onunla yan yana yazılması, fotoğraflarımızın yan yana konması midemi bulandırıyor. Bu olayın tarafları Hasan Ali Toptaş ve Pelin Buzluk’tan ibaret değil. Hasan Ali Toptaş’ın cinsel tacizine, saldırısına uğramış birçok kadın var ve her biri için böyle bahaneler üretebilecek mi merak ediyorum. Bunun ötesinde, bu mücadele toksik/yıkıcı erkeklik ve buna karşı koyan her cinsiyetten birey arasında. Hasan Ali Toptaş kendini kurtarmaya çalıştıkça batacak zaten. Çünkü dediğim gibi onun ifşa edilme süreci bitmedi.”