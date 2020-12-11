Pelin Buzluk'tan tacizle suçlanan Hasan Ali Topbaş'a yanıt

Birçok kadının cinsel saldırıya uğradıkları beyanlarıyla büyüyen ifşaların merkezindeki yazar Hasan Ali Toptaş, yazar Pelin Buzluk'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yalanlayıp, Buzluk'un kendisine öykü ithaf etmesini buna kanıt olarak göstermişti.
Buzluk, Milliyet'e yaptığı açıklamada “Tacizci ve saldırgan olduğunu bilmeden önce benim gözümde saygın bir yazardı, bu nedenle kendisine bir öykü ithaf etmiştim. Zaten o da insanların kendisine duyduğu saygıyı, itibarını ve edebi kimliğini kötüye kullanarak tacize, saldırıya yeltenmiyor mu?" dedi.
Buzluk açıklamasında şunları kaydetti: