Pelikancıların hesabı askıya alındı

Twitter, AKP içindeki "Pelikancılar" adlı gruba ait olan Bosphorus Global adlı hesabı askıya aldı.

Yine bu gruba ait "Yekvücut" adlı sayfadan yapılan paylaşımda, "Bosphorus Global hesabımız Twitter tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmıştır. Bu noktada hesabımızı tekrar geri almak için mücadelemize başlamış bulunuyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız" denildi.

Pelikancı ekipten Sabah yazarı Hilal Kaplan, engellemeye tepki gösterirken Pelikan ekibinin diğer sosyal medya hesaplarının takip edilmesi için çağrıda bulundu.