Pelikancılara 'kamu yararına dernek statüsü' Meclis gündeminde

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu. Öztunç, geçtiğimiz günlerde ‘kamu yararına dernek statüsü’ verilen Bosphorus Global’in hangi kriterlerine ve çalışmalarına dönük bu statünün verildiğini sordu.

Son on yılda kaç dernek ve vakıfa kamu yararı statüsü verildiğini de soran Öztunç “Bu dernek ve vakıflar hangileridir?” dedi.

Öztunç’un soru önergesi şöyle:

Kamuoyunda “Pelikan grubu” olarak bilinen Boğaziçi Küresel ilişkiler Derneğine (Bosphorus Global) kamu yararına dernek statüsü verildiği ilgili derneğin sosyal medya hesabından duyurulmuştur.

Buna istinaden;

Söz konusu derneğe kamu yararına dernek statüsü verilmiş midir? Verilmiş ise, hangi kriterler göz önüne alınarak ve deneğin hangi çalışmalarına istinaden bu statü verilmiştir?

Bosphorus Global isimli deneğin, kuruluş amacına bakıldığında, bugüne kadar Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımına yaptığı katkı var mıdır? Var ise bunlar nelerdir?

Son on yılda kaç dernek ve vâkıfa kamu yararı statüsü verilmiştir? Bu dernek ve vakıflar hangileridir?

Ne olmuştu?

Bosphorus Global (Pelikan), geçtiğimiz günlerde 5'inci yılına girerken kamu yararına dernek statüsü aldıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurmuştu. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı derneğin kamu yararına ne gibi bir çalışması olduğunu sorarak duruma tepki göstermişti. Derneğinin kamu yararına hangi faaliyeti olduğu bilinmiyor.

Pelikan Grubu nedir?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayımlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

Erdoğan ziyaret etmişti

3 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzguncuk'taki "Pelikan Yalısı" olarak da bilinen Bosphorus Global ofisini ziyaret etmişti.

Bosphorus Global, Twitter hesabından söz konusu ziyareti, "Başkan Erdoğan müessesemize teşrif buyurdular. Başkan Erdoğan'a müessesemizin Fetö Gerçekleri, Yek Vücut, Doğrusu Ne, Facts of Turkey, Fact-Checking Turkey, Chronicles of Shame gibi projelerinin yanı sıra yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgi verildi" ifadeleriyle duyurmuştu.

Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da eşlik etmesi dikkat çekmişti. Görüşmede Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt de yer almıştı.