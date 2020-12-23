'Pelikancılar sahipsiz kaldı, bize sahip çıkın diyorlar'

Başbakanlıktan Pelikan bildirisi sonrası ayrılan, daha sonra AKP'den de ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Pelikancıların sahipsiz kaldığını, kendilerine yeni sahip aradığını ya da kendilerine sahip çıkılmasını istediklerini söyledi.

"Pelikan meselesi artık Davutoğlu meselesi olmaktan çoktan çıktı, bu bir devlet meselesidir. Devletin içinde bir network Türkiye'de hukuku katletti, yolsuzluklara zemin hazırlayacak ilişkiler ağı kurdu. Bunlar tabii ki konuşulacak, acele etmesinler" diyen Davutoğlu, "Pelikan gibi yapılar geçmişte de oldu. Bu yapıların piyonları vardır, bu yapıların bir de görünen sahipleri vardır. Finanse edenler, teşvik edenler... Bir de görünmeyen sahipleri vardır. Bugün piyonlar bağırmaya başlamışsa, onlar piyon, ben onlarla niye uğraşayım" ifadesini kullandı.

Gökhan Özbek'in YouTube'da yayınlanan ‘3 Derece’ programında konuşan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Piyonlar bağırmaya başlamışsa bir telaş var, bir panik var demektir. Hamilerini kaybetme korkusuyla piyonların bağırdığı ortamda sükunetle beklemek gerekir. Niye bağırıyorlar bunlar?

Bir kere şunu kabul etmiş oluyorlar. Evet “Pelikan” denen yapı biziz diyorlar. Dava edin diyorlar ya, eskiden sahip çıkmıyorlardı. İleri bir aşamadır bu. Kabullendiler. Dava edin dediklerine göre kriminolojik bir mesele olabileceğini de kabullenmiş oldular.

Bugün bu piyonlar aslında bana meydan okumuyorlar. Bir kere şunu kabul etmiş oluyorlar. Esas hitap nereye biliyor musunuz? Onları bir piyon olarak kullananlara sesleniyorlar. Onlara sesleniyorlar, bize seslenmiyorlar.

Hitabın kime olduğunu, biraz satır aralarını okursanız demeye çalışıyorlar ki biz sizin için çok fedakarlık yaptık, bakın geçmişte şu iddiaları, hakaretleri iftiraları da attık bize sahip çıkın. Bu bir telaş ifadesidir.

Pelikan dosyasında ismi geçenlerin, katkıda bulunanların hepsinin geçmiş ilişkileri ortaya çıkar. Sabretmek lazım, öyle telaşla, panikle olmaz bu işler. Ben 4 yıldır sabrediyorum bu kadar ağır hakaretlere.

Şimdi neden bunları konuşma ihtiyacı hissettiler? Hiç telaşa kapılmasınlar. Telaş ve panik piyonlarda ortaya çıkmışsa sahipsiz kaldıklarının işaretidir. Kendilerine yeni sahip arıyorlar ya da eski sahiplerine “bize sahip çıkın” diyorlar.

Önce Adalet Bakanı başta olmak üzere kendilerine bugünkü sistem içinden eleştiri yöneltenlerle bir konuşsunlar halletsinler meselelerini, biz ayrıca bunları değerlendiririz.